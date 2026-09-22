Σδούκου για Φαραντούρη: Δεν μου ζήτησε ποτέ μία συγγνώμη, το μυαλό πάει αλλού όταν λες “χαριεντίζεσαι με προϊστάμενό σου”

Για το επεισόδιο με τον Νικόλα Φαραντούρη και την αναφορά του, που προκάλεσε έντονες συζητήσεις (σ.σ. «χαριεντίσματα με υπουργούς»), μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εκείνη κι εγώ» με τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.

Όπως είπε, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν της ζήτησε ούτε μια συγγνώμη, ενώ σημείωσε πως η δική της τοποθέτηση περί «χαριεντισμάτων» του με τη Μαρία Καρυστιανού ήταν σε άλλη βάση, καθώς επρόκειτο για «δημόσια πρόσωπα»: «Εγώ περιέγραψα την πολιτική συμπεριφορά δύο δημόσιων προσώπων, το είπα με πολιτική έννοια. Αυτό (σ.σ. η αναφορά Φαραντούρη) δεν έχει καμία σχέση, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ τότε ήμουν εργαζόμενη στον εργασιακό χώρο, δεν ήμουν δημόσιο πρόσωπο. Όταν κάποιος λέει ”χαριεντίζεσαι με προϊστάμενό σου”, το μυαλό πάει αλλού. Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Φαραντούρη, δεν μου ζήτησε συγγνώμη».

Η κ. Σδούκου είπε πως είναι διαφορετική η αναφορά σε μια γυναίκα εργαζόμενη ότι «χαριεντίζεται» με προϊστάμενό της σε σχέση με δύο δημόσια πρόσωπα, που το ένα συζητούσε την ένταξή του στο κόμμα της κ. Καρυστιανού. «Όλοι κρινόμαστε», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για την πρόταση του αρχηγού της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, για την ενεργειακή κρίση και την επιβολή πλαφόν 1,4 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, είπε πως «κάνουν τρία πράγματα: Αγνοούν τον πόλεμο, έχουμε μειωμένη προσφορά, που εκτινάσσει τις τιμές. Δεν γίνεται να λέει ότι η τιμή θα είναι στα 2 ευρώ, χωρίς την αναφορά σε μια μεγάλη αναταραχή. Το δεύτερο είναι η οροφή των δαπανών», αναφερόμενη και στη μείωση του ΕΦΚ, «που ο κ. Τσίπρας αύξησε». «Εδώ υπάρχουν τρεις λύσεις: ευελιξία από την Ευρώπη, να κοπεί ισόποσα κάποια δαπάνη ή να βγούμε από τους κανόνες, κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε. Το πλαφόν έχει να κάνει με την αλυσίδα της παραγωγής», σημείωσε, αναφέροντας πως πρέπει «να περιμένουμε να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων από το επιτελείο».

Ερωτηθείσα για το πετρέλαιο κίνησης και το ενδεχόμενο παρέμβασης, εφόσον δεν υπάρξει θετική απάντηση από την Ευρώπη, είπε: «Συνεχίζουμε και τον Οκτώβριο να επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης, που έχει δημοσιονομικό κόστος. Υπάρχει ένας χρόνος από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης είναι 0,41 ευρώ, το κατώτερο που μπορεί να φτάσει είναι τα 0,33 ευρώ. Αντί για 8 λεπτά, επιλέξαμε να δώσουμε επιδότηση 10 λεπτά στην αντλία, που είναι πιο στοχευμένο μέτρο. Η συζήτηση έχει μια δυναμική, υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής. Πάλι ο πρωθυπουργός είχε θέσει τον Απρίλιο το ενεργειακό πλαίσιο. Δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Αν δεν κάνουμε σύγκριση με την εικόνα στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ο κόσμος διαμαρτύρεται για το αυξημένο κόστος. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι πολύ συγκεκριμένα».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο αν δεν προχωρήσει η Ευρώπη, μπορεί να υπάρξει μονομερής απόφαση για μείωση του ΕΦΚ; «Απαντώ εμπειρικά πως, όταν η Ευρώπη καθυστερούσε, η Ελλάδα ακολούθησε τον δικό της δρόμο. Είναι άλλη η περίοδος που έζησα και δουλέψαμε στο υπουργείο, όταν προέκυψε η ενεργειακή κρίση, και άλλα τώρα. Να κοιτάζουμε τα πράγματα βήμα-βήμα, να ακούσουμε τα πρώτα, σημαντικά μέτρα στήριξης. Δεν είναι αυτονόητο, ίσως βρισκόμασταν σε μια φάση όπου δεν θα συζητάγαμε για διαθέσιμα».

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Αλεξάνδρας Σδούκου

Μεταξύ άλλων, τόνισε:

Σχετικά με την πρόταση του κ. Τσίπρα

Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: Οι προτάσεις του κ. Τσίπρα αγνοούν πως το πρόβλημα είναι ο πόλεμος, το ότι έχουμε σήμερα μια μειωμένη προσφορά πετρελαίου, που εκτινάσσει παγκοσμίως τις τιμές. Αν δεν αναφέρεσαι στην τιμή των καυσίμων ως επίπτωση του πολέμου, τότε δεν έχεις καταλάβει τίποτα ή προσπαθείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Δεν αγγίζει την ουσία του προβλήματος, που είναι η οροφή των δαπανών. Ο πρωθυπουργός είπε τη θέση μας, που είναι η πρόθεση προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενός ειδικού φόρου που ο κ. Τσίπρας αύξησε, άρα το θέμα είναι η οροφή των δαπανών και εδώ υπάρχουν οι εξής λύσεις. Η μια είναι να πάρουμε ευελιξία από την Ευρώπη, αυτό που είπε ο πρωθυπουργός ότι θα ζητήσουμε. Η δεύτερη είναι να κόψουμε ισόποσα κάποια δαπάνη, να μας πει ο κ. Τσίπρας ποια προτείνει να κοπεί. Εμείς δεν πρόκειται να βγούμε εκτός των κανόνων και να διακινδυνεύσουμε όσα πετύχαμε.



Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: Θα έλεγα να περιμένουμε να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο. Δώστε λίγο χρόνο να ολοκληρώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα κάνει η κυβέρνηση.



Για το πετρέλαιο κίνησης



Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: Συνεχίζουμε και τον Οκτώβριο να επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει ένα διάστημα από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να θυμίσω ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης είναι τα 41 λεπτά, το κατώτατο που μπορεί να φτάσει με βάση τους κανόνες είναι τα 33 λεπτά. Εμείς μέχρι τώρα επιλέξαμε αντί των 8 λεπτών μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης να δώσουμε στοχευμένα 10 λεπτά επιδότηση στην αντλία. Όλη η συζήτηση αυτή έχει μια δυναμική, γιατί είναι και η Σύνοδος Κορυφής που θα πάει ο πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, και την προηγούμενη φορά που είχαμε την ενεργειακή κρίση πριν από 2-3 χρόνια πάλι ο πρωθυπουργός ήταν αυτός που έθεσε το ζήτημα ότι χρειάζεται και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι πως δεν θέλουμε και επιμένουμε και λέμε ότι δεν κάνουμε κάποια πράγματα. Προφανώς το ζητούμενο είναι πώς να στηρίξουμε περισσότερο τους καταναλωτές. Από εκεί και πέρα, κι έχει δώσει δείγματα γραφής αυτή η κυβέρνηση, είναι ότι δεν παίζει και με τα δημοσιονομικά και τα διαθέσιμα που έχουμε είναι συγκεκριμένα.



Ερωτηθείσα αν θα προχωρήσει η κυβέρνηση μονομερώς στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην περίπτωση που δεν εγκριθεί από την ΕΕ



Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: Απαντώ μόνο εμπειρικά και βιωματικά με την προηγούμενή μου ιδιότητα ως υφυπουργού Ενέργειας. Όταν τότε οι τιμές εκτοξεύτηκαν και η Ευρώπη καθυστερούσε να βρει τη λύση, η Ελλάδα ακολούθησε τον δικό της δρόμο. Βρήκε έναν μηχανισμό μέχρι να συζητηθεί και να εγκριθεί.



ΔΗΜ.: Δηλαδή λέτε ότι μπορούμε και μονομερώς να μπούμε στη διαδικασία.



Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: Δεν μπορώ να συγκρίνω, γιατί είναι άλλο αυτό που έζησα και δουλέψαμε στο υπουργείο όταν συνέβη η ενεργειακή κρίση και άλλα τα τωρινά δεδομένα. Θα έλεγα να μην προτρέξουμε και να κοιτάζουμε τα πράγματα βήμα-βήμα. Να ακούσουμε ποια είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης, μην τα παραβλέπουμε, γιατί και το να βρίσκεις διαθέσιμα χρήματα για να μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία δεν είναι αυτονόητο.



Για την αντιπαράθεσή της με τον κ. Φαραντούρη και αν θα «έπαιρνε πίσω» τη δήλωσή της για τα χαριεντίσματά του με την κ. Καρυστιανού



Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: Δεν θα το έπαιρνα πίσω, γιατί ήταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ περιέγραψα την πολιτική συμπεριφορά δύο δημοσίων προσώπων, του κ. Φαραντούρη και της κ. Καρυστιανού, τη συζήτηση που γινόταν μεταξύ των δύο για να πάει ο κ. Φαραντούρης στο κόμμα της κ. Καρυστιανού.



Ερωτηθείσα αν επικοινώνησε μαζί της ο κ. Φαραντούρης να της ζητήσει συγγνώμη



Α. ΣΔΟΥΚΟΥ: Όχι. Εγώ ένιωσα την ανάγκη να βγάλω μια ανακοίνωση και να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου ως προς αυτό, γιατί θεωρώ ότι προσβάλλει τις εργαζόμενες γυναίκες. Από εκεί και πέρα, είναι απόφαση του ΠΑΣΟΚ πώς αξιολογεί τη συμπεριφορά των στελεχών του και κρίνεται γι’ αυτό. Όλοι κρινόμαστε για όσα λέμε ή δεν λέμε και για όσα κάνουμε ή δεν κάνουμε.