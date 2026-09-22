Δίκη για Τέμπη: Αύριο Τετάρτη συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων

Με την κατάθεση της Μαρίας Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Περίμενα 3,5 χρόνια. Σήμερα μιλάω για την κόρη μου Αναστασία» ανέφερε αρχικά η κα Ντόλκα προσθέτοντας μεταξύ άλλων: «Το παιδί μου είχε ασφυκτικό θάνατο. Χαροπάλευε για τέσσερα λεπτά κάτω από τα συντρίμμια. Δεν φανταζόμουν πού έβαλα το παιδί μου. Η Hellenic Train έστειλε “σαπάκια”. Που να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο. Αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Είχαν προδιαγράψει τον θάνατο της. Εγώ, δεν το χρώσταγα το παιδί μου στον Καραμανλή».

Η κα Ντόλκα ευχαρίστησε τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και τον Κώστα Λακαφώση, μέλος της ΕΔΑΠΟ (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών), για τη συλλογή στοιχείων αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και ολοκλήρωσε την κατάθεσή της λέγοντας «Θέλω να φτάσει η μέρα που θα πάω στον τάφο της και θα της πω, μπήκαν φυλακή Αναστασία».

Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσαν επίσης η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, ο πατέρας και νονός του βοηθού μηχανοδηγού τής επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, Δημήτριος Ναλμπάντης και Παναγιώτης Βερζαμάνης, και η οικογένεια του Σωτήριου Καραγεωργίου.

«Το παιδί μου βρέθηκε 15 μέτρα μακριά. Τι τους τίναξε πέρα και τι τους έκαψε, αυτό ψάχνω. Ζητώ από το δικαστήριο την αλήθεια και την πραγματική τιμωρία των ενόχων αλλιώς η ύβρις παραμένει» κατέθεσε ο πατέρας τού Σωτήριου Καραγεωργίου, Δημήτριος Καραγεωργίου, ενώ η μητέρα του Μαρία Νατσούρα κατέθεσε: «Αυτό που ζητάμε είναι να βγει η αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που έφταιξαν. Πολλοί άνθρωποι δεν κάνανε σωστά την δουλειά τους. Τιμωρήστε τους αυστηρά για να παραδειγματιστούν όλοι».