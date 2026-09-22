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Καραθανασόπουλος: Χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπαλο δέος με πολύ δυνατό ΚΚΕ

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«Η διαπάλη την οποία είδαμε ήταν για τα ψίχουλα. Αν θα πέσει πέντε λεπτά ή εφτά λεπτά ή δέκα λεπτά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει απειθαρχία συνολικά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κατάργηση των τελών ρύπων, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της ρήτρας αναπροσαρμογής της ενέργειας, αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη, για να υπάρχει φθηνό ρεύμα και να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες» είπε, μιλώντας στην ΕΡΤNews, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του είπε ότι «το κράτος είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που στηρίζει για να μπορέσει να διαμορφώσει δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτήσει τους εξοπλισμούς, την πολεμική εμπλοκή και να δώσει κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι’ αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια».

«Χρειάζεται να ισχυροποιηθεί το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, που με συνέπεια υπηρετεί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας. Και ποια είναι αυτή κυρίαρχη πολιτική; Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφωνούν και οι δεσμεύσεις τους απέναντι στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους και το Ισραήλ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το ρεύμα αμφισβήτησης πρέπει να ισχυροποιηθεί, να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, με πολύ ισχυρό το ΚΚΕ» τόνισε, καταλήγοντας, ο Ν. Καραθανασόπουλος.

Νίκος Καραθανασόπουλος

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