Eurobank: Αγορά 1,06 εκατ. ίδιων μετοχών ύψους 2,46 εκατ. ευρώ

Σε επαναγορά 1.313.681 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 6.13 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η ανακοίνωση της Eurobank:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 14.09.2026 – 18.09.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.313.681 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,6710 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.136.138,34.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία Πλήθος Μετοχών Αξία (€) Μέση Τιμή (€) ΥψηλότερηΤιμή (€) ΧαμηλότερηΤιμή (€) 14.09.2026 239.818 1.123.562,17 € 4,6851 € 4,7280 € 4,6410 € 15.09.2026 269.064 1.251.898,09 € 4,6528 € 4,6850 € 4,6150 € 16.09.2026 240.322 1.131.196,43 € 4,7070 € 4,7210 € 4,6590 € 17.09.2026 310.447 1.446.243,72 € 4,6586 € 4,7360 € 4,6180 € 18.09.2026 254.030 1.183.237,93 € 4,6579 € 4,6980 € 4,6210 € Σύνολο 1.313.681 6.136.138,34 €

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 27.131.714 Ίδιες Μετοχές.