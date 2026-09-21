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FT: Ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στον Ζελένσκι για να σταματήσει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια

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THESTIVAL TEAM

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του χθες Κυριακή, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Αυτές οι πιέσεις έρχονται λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι οι επιθέσεις αυτές επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές που έλαβαν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας. 

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