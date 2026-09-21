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Μαρία Μαζωνάκη: “Ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε”

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THESTIVAL TEAM

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Στο επίκεντρο των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών βρέθηκε η Μαρία Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά την τραγική απώλεια του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αδελφή του γνωστού τραγουδιστή μίλησε αρχικά στην κάμερα της «Super Κατερίνα», όπου θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε περισσότερες δηλώσεις.

«Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας να μην απαντήσει στις υπόλοιπες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Λίγο αργότερα, η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε τηλεφωνικά στο «Πρωινό», σε επικοινωνία που είχε μαζί της η Γιώτα Κηπουρού.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη και μίλησε με έντονα λόγια για όσα έχουν συμβεί, εκφράζοντας την οργή και τον θυμό της για την απώλεια του αδελφού της.

«Πώς να νιώσουμε; Εξοργισμένοι είμαστε όλοι! Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι θυμωμένη πολύ! Ο Γιώργος δολοφονήθηκε… Δολοφονούνταν διαχρονικά. Πάτησαν στην ανάγκη του».

Μαρία Μαζωνάκη

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