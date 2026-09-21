Πολάκης για κβαντική ιατρική: “Είναι π@π@ρια μάντολες, δεν υπάρχει αυτό”

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μίλησε ο Παύλος Πολάκης για την υπόθεση των «υποτιθέμενων» ιατρείων και τις πρακτικές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική σε προσεγγίσεις που, όπως υποστήριξε, δεν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία ούτε σε ιατρικά τεκμηριωμένες πειραματικές διαδικασίες.

«Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις που είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε κάποια επιστήμη ή σε κάποιο πείραμα που εδράζει στην Ιατρική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι τέτοιες πρακτικές επιτρέπουν σε πρόσωπα που ο ίδιος χαρακτήρισε «τσαρλατάνους» και «εγκληματίες» να παρουσιάζουν ανάλογες μεθόδους ως ιατρικές προσεγγίσεις.

«Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει “κβαντική ιατρική”. Συγγνώμη για την έκφραση, π@π@ρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό», δήλωσε.