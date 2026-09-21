Γιάννης Σπαλιάρας για τη νέα του σύντροφο: Με την Τάμτα είμαστε μαζί έναν μήνα, δεν θεωρώ ότι η διαφορά ηλικίας παίζει ρόλο

Ο Γιάννης Σπαλιάρας παρουσίασε μέσα από τα social media τη νέα του σύντροφο, περνώντας μαζί της ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτα.

Έχοντας βγει πολύ πρόσφατα από την τελευταία του σχέση, ο γνωστός ηθοποιός, επιχειρηματίας και μοντέλο μίλησε στο Happy Day και τον δημοσιογράφο, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, για το καινούργιο αυτό κεφάλαιο που άνοιξε στην προσωπική του ζωή, στο πλευρό της Γεωργιανής -όπως αποκαλύπτει- ονόματι Τάμτα.

«Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενή μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο», εξομολογείται ο Γιάννης Σπαλιάρας.

«Ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει η πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν», παραδέχεται.

«Με τη νέα μου σύντροφο θα έλεγα ότι η γνωριμία μας θυμίζει ταινία περισσότερο. Πρώτα με εντόπισε εκείνη και μετά εγώ. Πρώτα εκείνη με κοίταξε και μετά εγώ της μίλησα», μοιράζεται στη συνέχεια των δηλώσεών του ο Γιάννης Σπαλιάρας, αποκαλύπτοντας πως η κοπέλα είναι από την Τιφλίδα της Γεωργίας και έχει το όνομα Τάμτα.

«Δεν θεωρώ ότι η διαφορά ηλικίας παίζει ρόλο. Είναι 28 χρονών. Το ενδεχόμενο να αποκτήσω οικογένεια μαζί της το σκέφτομαι, αλλά είναι πολύ νωρίς να πω κάτι τέτοιο. Είμαι έναν μήνα σε σχέση. Μου δίνει πολλή δύναμη και στήριξη, αν και δεν είναι δίπλα μου. Είναι πρώτη φορά που είμαι σε μια σχέση έτσι με απόσταση. Είναι κάτι διαφορετικό για μένα», απαντά ο Γιάννης Σπαλιάρας κλείνοντας.