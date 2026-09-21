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Βρετανία: Καθυστερήσεις σε πτήσεις λόγω νέου τεχνικού προβλήματος στην εναέρια κυκλοφορία

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη βόρεια Αγγλία επηρεάζονται από τεχνικό πρόβλημα στην βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αρμόδια βρετανική αρχή (NATS), το πρόβλημα στο κέντρο ελέγχου του Πρέστγουικ, στο Άιρσαϊρ, «έχει πλέον αποκατασταθεί» και γίνονται προσπάθειες για να «αρθούν με ασφάλεια οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό».

«Δεν συνδέεται με το πρόβλημα λογισμικού που είχε οδηγήσει στην ακύρωση 2.000 πτήσεων»

Η NATS διευκρίνισε ότι η δυσλειτουργία δεν συνδέεται με το πρόβλημα λογισμικού που είχε οδηγήσει στην ακύρωση 2.000 πτήσεων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

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