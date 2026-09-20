Δημήτρης Χαβρές για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν μια δυνατή σφαλιάρα η απώλεια του, στο πρόσωπο του καθρεφτιστήκαμε όλοι ως μονάδες και ως κοινωνία

Για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, μίλησε και ο Δημήτρης Χαβρές στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί τόσο ο ίδιος όσο και ευρύτερα η γενιά του ένιωσε τον αναπάντεχο χαμό του λαοφιλούς ερμηνευτή σαν μια σφαλιάρα πριν από λίγες ημέρες.

Ο πρόσφατος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε τεράστιο θόρυβο στα κοινωνικά δίκτυα. Ως άνθρωπος του θεάματος, πως βίωσες αυτή την απώλεια;

Ήταν μια δυνατή σφαλιάρα για όλους της γενιάς μου και όχι μόνο. Είμαστε λιγάκι μικρότεροι από τον Γιώργο, αλλά μεγαλώσαμε μαζί. Τα τραγούδια του, η ερμηνεία του, η αυθεντικότητα του, το στιλ του, το χιούμορ του είναι… ήταν όλα αυτα που δημιούργησαν το φαινόμενο “Μαζώ”. Όλα όσα ήρθαν στο φως τον τελευταίο χρόνο αποκάλυψαν και μια πλευρά του που τον έκανε ακόμη πιο προσιτό. Όχι απλώς δεν τον έπληξε σε τίποτα, αντιθέτως τον έκανε πιο αγαπητό γιατί στο πρόσωπο του καθρεφτιστήκαμε όλοι ως μονάδες και ως κοινωνία.

Η αδικία, η διαστρέβλωση της προσωπικής αλήθειας, το ψέμα είναι η πηγή του ανέκφραστου παραπόνου της εποχής μας που εύκολα μετατρέπεται σε θυμό. Όλοι κλάψαμε για το άδικο φευγιό του Μαζωνάκη και όλοι ταυτόχρονα κλάψαμε για τους εαυτούς μας. Συντονιστήκαμε με τον πόνο του, που είναι και δικός μας. Και ας εκφράζεται στον καθένα διαφορετικά, η πηγή παραμένει η ίδια. Ο τρόπος, όμως, του να απαθανατίζονται όλα μέσα από μια οθόνη, ακόμη και αυτές οι ιερές στιγμές, εξακολουθεί να με σοκάρει.

Αλλά και αυτό ακόμη το κατανοώ, δείχνει την αγάπη του ανθρώπου να μοιραστεί, να συνδεθεί με τους άλλους και ο πόνος είναι σίγουρα κοινός τόπος για όλους. Ο Μαζωνάκης ακόμα και με τον θάνατο του, τον τόσο βίαιο, ένωσε πάλι χιλιάδες ανθρώπους. Ας είναι η μεγάλη του φωτεινή ψυχή στο φως, εκεί όπου ανήκει κάθε ψυχή. Μαζί με την Αρίθα του, τη σκυλίτσα του.