Η Converse απέσυρε διαφημιστική εικόνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις έντονες αντιδράσεις χρηστών που υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο οπτικό υλικό παρέπεμπε σε εικόνες που συνδέονται με την Κου Κλουξ Κλαν. Η αμερικανική εταιρεία υποδημάτων αναγνώρισε ότι η εικόνα προκάλεσε «βαθιά αναστάτωση» και ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενη ότι «έκανε λάθος».

Η φωτογραφία, η οποία είχε δημοσιευτεί στον επίσημο λογαριασμό της Converse στο Instagram, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, καθώς αρκετοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξαν ότι ο φωτισμός της εικόνας δημιουργούσε την εντύπωση μιας λευκής μυτερής κουκούλας, χαρακτηριστικού συμβόλου της ρατσιστικής οργάνωσης Κου Κλουξ Κλαν. Παράλληλα, άλλοι χρήστες συνέκριναν τα παπούτσια που εμφανίζονταν να κρέμονται στη φωτογραφία με εικόνες που παρέπεμπαν σε θύμα λιντσαρίσματος.

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Converse ανέφερε ότι αφαίρεσε τη φωτογραφία από τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα και ότι εργάζεται για την απομάκρυνσή της και από άλλα σημεία όπου είχε χρησιμοποιηθεί.

Η Converse απέσυρε διαφήμιση μετά από αντιδράσεις για εικόνα που παρέπεμπε σε σύμβολα της Κου Κλουξ Κλαν

«Αυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί», πρόσθεσε η Converse, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι πιο προσεκτική στο μέλλον. Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς δημιουργήθηκε η εικόνα ή για τη διαδικασία έγκρισής της πριν από τη δημοσίευση.

Η επίμαχη φωτογραφία αποτελούσε μέρος της διεθνούς καμπάνιας για το νέο μοντέλο Chuck 70 X, το οποίο παρουσιάστηκε στις 27 Αυγούστου. Στην καμπάνια συμμετέχει η Νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια Karina, μέλος του δημοφιλούς K-pop συγκροτήματος Aespa, η οποία εμφανίζεται σε σειρά διαφημιστικών εικόνων για την προώθηση των παπουτσιών.

Η Converse ιδρύθηκε στη Μασαχουσέτη στις αρχές του 20ού αιώνα και έγινε παγκοσμίως γνωστή κυρίως μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Chuck Taylor sneaker, το οποίο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα γήπεδα μπάσκετ των ΗΠΑ το 1917. Το brand εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας μόδας και από το 2003 αποτελεί θυγατρική της Nike.