Γιώργος Μαζωνάκης: “Έγιναν διαβολικοί άνθρωποι, αν ήταν κάποιος άγνωστος θα τον πετούσαν στα βράχια”, λέει γνωστή των κατηγορούμενων γιατρών

Απίστευτες αποκαλύψεις συνεχίζουν να έρχονται στο φως για τη δράση των δύο κατηγορούμενων γιατρών, που οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Νέα μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε το ζευγάρι για περισσότερα από 20 χρόνια δίνει σοκαριστικές λεπτομέρειες για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αφού αυτή υποστήριξε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια, ενώ η γυναίκα είχε σπίτι της ένα μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιούσε σε ανθρώπους από πολύ παλιά.

Η γυναίκα μίλησε στο Star για τη γνωριμία της με την γιατρό το 2004 και πώς αυτή εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια από ένα φτωχό κορίτσι, που ήθελε να σώσει τον κόσμο, σε μια «άπληστη» και «διαβολική» γυναικά. Πλέον το ζευγάρι των γιατρών έχει προφυλακιστεί και περνάει τις τελευταίες του μέρες στον Κορυδαλλό σε διαφορετικά κελιά.

Γνώρισε τη γιατρό όταν έκανε αποτρίχωση σε κέντρο αισθητικής – Είχε μηχάνημα στο σπίτι της

Η γυναίκα γνώρισε τη γιατρό το 2004 όταν πήγε για αποτρίχωση σε κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα, και εκεί η κοπέλα που χειριζόταν το μηχάνημα της αποτρίχωσης ήταν η 56χρονη κατηγορούμενη.

«Τότε είχα μια πολύ κακή εγκυμοσύνη και είχα χάσει ένα μωρό. Τότε μου είπε ότι είχε φέρει στο σπίτι της ένα μηχάνημα επειδή είχε χάσει τον γαμπρό της πολύ νωρίς (από καρκίνο) και έναν πολύ καλό της φίλο της και θέλω να την προλάβω αυτή την αρρώστια και όλες τις αρρώστιες…», περιέγραψε η μάρτυρας.

«Πήγα στο σπίτι της (στο μηχάνημα), πλήρωσα 450 ευρώ τρεις ώρες, 1η Ιουλίου 2004 (ήταν παντρεμένη με τον άντρα της τον γιατρό) το θυμάμαι σαν τώρα… και μετά μου έδωσε και κάτι σκευάσματα που έκαναν 500 ευρώ. Όντως αυτή τα πίστευε αυτά που έλεγε», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν ένα πολύ φτωχό κορίτσι – Μετά έγιναν σαν διαβολικοί άνθρωποι»

«Εγώ γνώρισα αυτή την κοπέλα που ήθελε να σώσει όλο τον κόσμο, ένα πολύ φτωχό κορίτσι και ξαφνικά μεταμορφώθηκε, έγινε μια άλλη… Ξαφνικά έκλειναν τα καταστήματα τις βιτρίνες τους για να προλάβει αυτή να αγοράσει πρώτη παπούτσια. Θεώρησα ότι έβλεπε πια τον εαυτό της σαν θεό και η απληστία της είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Ξαφνικά έγιναν σαν διαβολικοί άνθρωποι.. », δήλωσε η φίλη της.

«Είχαν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο εδώ και 4-5 χρόνια»

Σύμφωνα με τη γυναίκα, το παράνομο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν κάποιο καινούριο απόκτημα του ζευγαριού καθώς υπήρχε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου εδώ και αρκετά χρόνια.

«Μια φίλη με πήρε χθες τηλέφωνο και μου είπε ότι όταν πήγε στο ιατρείο της στο Κολωνάκι πριν από 4-5 χρόνια, το είχαν φέρει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης», είπε η γυναίκα χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η γιατρός δεν είχε καμία εξειδίκευση πάνω σε αυτό.

«Αυτή δεν είχε τις γνώσεις για όλες αυτές τις θεραπείες που έλεγε. Αυτή ειδικεύτηκε σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν καρδιογράφημα. Έβαζες τα πόδια σου πάνω σε κάτι πλάκες και στα χέρια σου έναν σαν μετρητή οξυγόνου και περνούσε μια βελόνα από τα μαλλιά… Κάθε Πέμπτη κάνανε και συνεδρίες σεξουαλικής αναζωογόνησης», δήλωσε η γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί ποτέ επίσημα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αντίθετα, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε δηλώσει ψευδή και ανακριβή στοιχεία στις 23 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα οποία ενημέρωσε εγγράφως τον ΙΣΑ ότι είχε προμηθευτεί ένα «ανταλλακτικό» εξάρτημα, βαφτίζοντάς το ως προσάρτημα για μηχάνημα οζονοθεραπείας.

«Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης, θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια»

Η μάρτυρας δεν συγκράτησε τα λόγια της και συνέχισε να μιλάει για την περίεργη συμπεριφορά της γιατρού, δηλώνοντας ότι εάν το θύμα ήταν κάποιος άλλος ασθενής, όχι διάσημος όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, το ζευγάρι των γιατρών θα προσπαθούσε ακόμα και να τον «εξαφανίσει».

«Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τον τυλίγανε σε ένα χάλι και θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια. Δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος», δήλωσε.

Μάλιστα η μάρτυρας υποστηρίζει ότι η γιατρός είχε τόσους πολλούς πελάτες που δεν είχε χρόνο να τους χωρέσει στο πρόγραμμά της, γι’ αυτό ζήτησε και τη βοήθεια του συζύγου της και γι’ αυτό πλέον εκείνος τα ρίχνει σε εκείνη.