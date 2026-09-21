Πένθος για τον 15χρονο μαθητή στη Λάρισα: Η νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Καρίτσα Λάρισας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειάς του το βράδυ της Κυριακής (20/9)

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρέθηκε στο μπάνιο του σπιτιού από τους οικείους του, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Η κλήση έγινε στις 9.05 μμ και η κινητή μονάδα με γιατρό έφτασε στις 9.50 το βράδυ.

Δυστυχώς, ο 15χρονος είχε ήδη χάσει τον σφυγμό του και η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λάρισας δεν απέτρεψε το μοιραίο, καθώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την Υγειονομική Περιφέρεια επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, με την κινητή μονάδα να φτάνει στο χωριό περίπου 45 λεπτά μετά την κλήση, χρόνος που, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, αντιστοιχεί στις γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής ακόμη και αν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο σε γειτονικές δομές.

Ο 15χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και στους συμμαθητές του. Ήταν δραστήριος, συμμετείχε στις σχολικές δράσεις και ασχολούνταν με τον αθλητισμό, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο δυσνόητη για όσους τον γνώριζαν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φωτίσει η νεκροτομή – νεκροψία που έχει παραγγελθεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ανήλικος αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Στο σχολείο του παιδιού έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του 15χρονου συμμαθητή τους.