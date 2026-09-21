Αποπομπή Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ ζητά η Σδούκου – “Χαριεντιζόσασταν με υπουργούς” της είπε ζωντανά σε εκπομπή – Δείτε βίντεο

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η τηλεοπτική αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Σδούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη στο OPEN, όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η ίδια «χαριεντιζόταν με υπουργούς».

Η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Σδούκου, η οποία λίγη ώρα αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε την αναφορά «υποτιμητική και σεξιστική» και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.

Δείτε την αντιπαράθεση μετά το 13:45:

Ο Νικόλας Φαραντούρης κατηγόρησε αρχικά την εκπρόσωπο της ΝΔ ότι «έχει πιάσει πάτο» και ότι επιχειρεί να καλύψει, όπως υποστήριξε, πολιτικές ευθύνες. «Η κυρία Σδούκου δυστυχώς έχει πιάσει πάτο και λυπούμαι γι’ αυτήν, η οποία προσπαθεί σε δημόσια θέα να δικαιολογήσει αδικαιολόγητα με χαρακτηρισμούς, που δεν την τιμούν ούτε αυτήν, ούτε την ιδιότητά της, ούτε το κόμμα που εκπροσωπεί», είπε.

Στη συνέχεια έκανε λόγο για «τσαρλατάνους της υγείας» οι οποίοι, κατά τον ισχυρισμό του, είχαν κοινωνικές σχέσεις με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου τον κάλεσε να κατονομάσει τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν: «Σας καλώ να πείτε ονόματα τόση ώρα και μου προσάπτετε χυδαιότητα».

Η ένταση ανέβηκε όταν η κ. Σδούκου αντέτεινε: «Και εσείς εκεί θα ήσασταν και θα κάνατε παρεούλα με αυτούς, αλλά στρίψατε και πήγατε αλλού».

Ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε στρέφοντας τη συζήτηση στην επαγγελματική πορεία της εκπροσώπου της ΝΔ: «Σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου, υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια…».

Η ίδια παρενέβη λέγοντας: «Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία, επί 20 χρόνια. Ψεύδεστε. Υπηρετώ από το 2004».

«Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς. Όχι σε εμένα αυτά». «Εκνευριστήκατε, αλλά απάντηση δεν δώσατε», απάντησε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Σδούκου: Σας καλώ να πείτε ονόματα τόση ώρα και μου προσάπτετε χυδαιότητα.

Φαραντούρης: Εγώ λέω ότι το Σώμα το οποίο υπήχθη στην Αρχή Διαφάνειας δεν λειτούργησε, είτε από αμέλεια, είτε από δόλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατώφλι των τσαρλατάνων αυτών, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο στα εκατο

Σδούκου: Και εσείς εκεί θα ήσασταν και θα κάνατε παρεούλα με αυτούς αλλά στρίψατε και πήγατε αλλού.

Φαραντούρης: Σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου, υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ και στην συνέχεια…

Σδούκου: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία, επί 20 χρόνια. Ψεύδεστε. Υπηρετώ από το 2004.

Φαραντούρης: Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς. Όχι σε εμένα αυτά.

Σδούκου: Εκνευριστήκατε, αλλά απάντηση δεν δώσατε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αλεξάνδρας Σδούκου:

«Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις. Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα.

Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται.

Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν.

Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς».

Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης.

Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του.

Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών.

Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».