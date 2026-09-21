Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 4 δότες στο “Παπανικολάου” – Χαρίστηκαν όργανα και κερατοειδείς σε Ελλάδα και Ιταλία

Δώρα ζωής και ελπίδας σε δεκάδες συνανθρώπους μας προσέφεραν τέσσερις δότες και δότριες, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση των οικογενειών τους.

Οι διαδικασίες δωρεάς οργάνων και κερατοειδών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά τα ξημερώματα της Δευτέρας από την Α’ και Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Οι τέσσερις περιπτώσεις δωρεάς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι δωρεές αφορούν:

50χρονη γυναίκα (Β’ ΜΕΘ): Δωρήθηκαν η καρδιά, οι νεφροί, το ήπαρ και οι κερατοειδείς. Η λήψη έγινε από εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς Πνευμόνων της Πολυκλινικής του Μπάρι Ιταλίας, της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. του «Ιπποκρατείου» και της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του «Παπαγεωργίου». Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Μπάρι της Ιταλίας, στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ.

Δωρήθηκαν η καρδιά, οι νεφροί, το ήπαρ και οι κερατοειδείς. Η λήψη έγινε από εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς Πνευμόνων της Πολυκλινικής του Μπάρι Ιταλίας, της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. του «Ιπποκρατείου» και της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του «Παπαγεωργίου». Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Μπάρι της Ιταλίας, στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ. 62χρονος άνδρας (Α’ ΜΕΘ): Δωρήθηκαν το ήπαρ, οι νεφροί και οι κερατοειδείς. Στη διαδικασία συμμετείχαν χειρουργικές ομάδες από το «Ιπποκράτειο» και τη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του «Παπαγεωργίου». Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο «Ιπποκράτειο», στο «Λαϊκό» Αθηνών και στην Τράπεζα Κερατοειδών του ΑΧΕΠΑ.

Δωρήθηκαν το ήπαρ, οι νεφροί και οι κερατοειδείς. Στη διαδικασία συμμετείχαν χειρουργικές ομάδες από το «Ιπποκράτειο» και τη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του «Παπαγεωργίου». Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο «Ιπποκράτειο», στο «Λαϊκό» Αθηνών και στην Τράπεζα Κερατοειδών του ΑΧΕΠΑ. 71χρονη γυναίκα (Β’ ΜΕΘ): Δωρήθηκαν οι κερατοειδείς από την Α’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του ΑΧΕΠΑ και μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ίδιου νοσοκομείου.

Δωρήθηκαν οι κερατοειδείς από την Α’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του ΑΧΕΠΑ και μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ίδιου νοσοκομείου. 65χρονη γυναίκα (Β’ ΜΕΘ): Δωρήθηκαν οι κερατοειδείς από τη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του «Παπαγεωργίου» και μεταφέρθηκαν επίσης στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς στο ΑΧΕΠΑ.

Συντονισμένη γιγαντιαία επιχείρηση

Για την ολοκλήρωση αυτής της σύνθετης διαδικασίας συνεργάστηκε πλήθος τμημάτων και ιατρικών ειδικοτήτων του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» —μεταξύ των οποίων το προσωπικό των ΜΕΘ, του Αναισθησιολογικού, των Χειρουργείων, του Καρδιολογικού, του Πνευμονολογικού, του Αιμοδυναμικού, του Ακτινολογικού, του Μικροβιολογικού, του Βιοχημικού, του Αιματολογικού και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας— καθώς και το ΕΚΑΒ.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τις οικογένειες των δοτών για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη συμβολή του.

Όπως επισημαίνεται, η δωρεά οργάνων αποτελεί την ανώτατη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας, με το νοσοκομείο να παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της πράξης ζωής.