Νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο Δημήτριος Τσομώκος

Μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Τσομώκος διορίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα ως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με εξαετή θητεία από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Τσομώκος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών και ακαδημαϊκό μέλος στο Saïd Business School και το St. Edmund Hall του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο κ. Τσομώκος πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των πανεπιστημιακών του σπουδών στο Yale University, όπου έλαβε B.A. στα Οικονομικά (1989), M.A. (1990), M.Phil. (1992) και Ph.D. στα Οικονομικά (1996). Η διδακτορική του διατριβή, Essays on Monetary Theory, Banking, and General Economic Equilibrium, εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη των John Geanakoplos και Martin Shubik, σημαντικών εκπροσώπων της μαθηματικής οικονομικής και της θεωρίας γενικής ισορροπίας. Το 2002 έλαβε επίσης M.A. από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πριν από την ένταξή του στην Οξφόρδη εργάστηκε ως οικονομολόγος στην Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England). Από το 2002 ανήκει στο Saïd Business School, όπου είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικής. Παράλληλα, είναι Fellow στο St Edmund Hall και μέλος του διοικητικού του σώματος. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και συνέβαλε στη δημιουργία του διδακτορικού προγράμματος (DPhil) του Saïd Business School.

Διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά κατά την περίοδο 2010-2012.

Ο νέος υποδιοικητής θα ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup κ. Κυριάκου Πιερρακάκη και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.