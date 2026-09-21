Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού διαφημίζει κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει, μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί

Τα βέλη του κατά της Μαρίας Καρυστιανού, στην οποία καταλόγισε ότι διαφημίζει την κβαντική ιατρική στην ιστοσελίδα της, έστρεψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι και αυτή ως γιατρός θα μπει σε διαδικασία ελέγχου. Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και για τους χειρισμούς των γιατρών στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο OPEN ανακοίνωσε την επέκταση της πλατφόρμας MedWatch -του συστήματος που εντοπίζει πιθανές παραβάσεις της ιατρικής δεοντολογίας και τις διαβιβάζει στους Ιατρικούς Συλλόγους- και στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας ειδική αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού.

«Θα βάλω το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καρυστιανού έχει άδεια για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Διαφημίζει κβαντική ιατρική, που δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει. Επίσης, είδα ότι διαφημίζει κάποια μηχανήματα, που δεν είμαι καθόλου βέβαιος εάν έχει την άδεια να το κάνει. Μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι. Το MedWatch τα βρίσκει και στέλνει αυτομάτως στους Ιατρικούς Συλλόγους και λέει ότι αυτοί διαφημίζουν πράγματα που δεν τα λέει η ιατρική δεοντολογία. Ελέγχονται όλοι», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Τα έκαναν όλα στραβά»

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί στους χειρισμούς των γιατρών στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Αυτό που έχει γίνει πρέπει να διδάσκεται σε πανεπιστήμιο. Η διαχείριση που έκαναν ήταν όλη λάθος. Του έβαλαν λάθος την αδρεναλίνη, δεν ήξεραν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Τα έκαναν όλα στραβά. Στην προκειμένη περίπτωση, αν και έπεσαν να φάνε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κ. Πατούλη, οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τον ΙΣΑ είναι υπερβολικά πολλοί, επτά, οκτώ. Τώρα, εάν αυτοί έβρισκαν τρόπο να κοροϊδέψουν την επιτροπή που πήγαινε, αυτό είναι θέμα απάτης», σημείωσε,

«Μου είναι τελείως άγνωστοι. Δεν είχα επαφή με αυτά», είπε για τους γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή.