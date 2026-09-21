Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη που ήταν μαζί με τον 76χρονο μετά τον θάνατο του 82χρονου

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση θανάτου του 82χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από καβγά που είχε με έναν 76χρονο το πρωί της Κυριακής (20/9) στην πλαζ της Βουλιαγμένης καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της 21χρονης που συνόδευε τον άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας protothema.gr, η γυναίκα, η οποία είναι ΑΜΕΑ, κατηγορείται για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής όταν ο 76χρονος πήγε για μπάνιο με την 21χρονη φίλη του στην Βουλιαγμένη και αφού έβγαλαν τα εισιτήριά τους άρχισαν να ψάχνουν για ξαπλώστρες.

Εκείνη την ώρα η πλαζ δεν ήταν γεμάτη και οι δύο τους βρήκαν ξαπλώστρες κοντά στη θάλασσα. Την ώρα που άφηναν τα πράγματά τους ο 82χρονος, που καθόταν στις διπλανές ξαπλώστρες με τη σύζυγό του, τους είπε πως στο συγκεκριμένο σημείο κάθεται η παρέα του και ότι οι έξι ξαπλώστρες είναι πιασμένες.

Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και κάποια στιγμή ο 82χρονος χτύπησε σύμφωνα με μαρτυρίες την 21χρονη. Τότε τα «αίματα» άναψαν και οι ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 82χρονος αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, κατέρρευσε και στην πλαζ σήμανε «συναγερμός».

Στο σημείο έφτασε ο γιατρός της οργανωμένης παραλίας και δύο ναυαγοσώστες οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο για να τον επαναφέρουν.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο της πλαζ και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια ανάνηψης με απινιδωτή καθώς είχε υποστεί ανακοπή.

Κατόπιν, ασθενοφόρο παρέλαβε τον 82χρονο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.