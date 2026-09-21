Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε: Είμαι πολύ χαρούμενος που λέμε καλημέρα στη σωστή ώρα του Πρωινού που είναι 10 με 1

Πρεμιέρα στις 09:50 στον ΑΝΤ1 έκανε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 ο Γιώργος Λιάγκας με «Το Πρωινό. Με ανανεωμένο πλατό, ο παρουσιαστής εμφανίστηκε χαμογελαστός και ανανεωμένος.

»Καλημέρα! Καλή σεζόν να έχουμε! Είναι η 15η ή η 16η σεζόν που λέω καλημέρα στην πρωινή ζώνη. Κάθε φορά λέω ότι είναι η τελευταία χρονιά στην πρωινή ζώνη και κάθε Σεπτέμβριο εδώ είμαστε. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία χρονιά, το ισοζύγιο να γείρει στη χαρά και όχι στη στεναχώρια. Να έχουμε μια χρονιά με περισσότερες καλές ειδήσεις και όχι με κακές ειδήσεις.

Εμείς εδώ σταθερά θα κάνουμε ρεπορτάζ, θα κάνουμε κριτική και θα στεκόμαστε πάντα απέναντι σε κάθε μορφής εξουσία. Η έναρξη της σεζόν και η λήξη της σεζόν είναι οι δύο χειρότερες για μένα στιγμές της χρονιάς. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον ΑΝΤ1, ποιυ είμαι στο Πρωινό. Είμαι πολύ χαρούμενος που λέμε καλημέρα στη σωστή ώρα του Πρωινού που είναι 10 με 1. Φέτος έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα, που είμαι έτοιμος να σας παρουσιάσω», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και παρουσίασε τους συνεργάτες του.

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, επέστρεψε o Δημήτρης Ουγγαρέζος με το γνώριμο χιούμορ, τον αυθορμητισμό και τις ατάκες του, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό τόνο στην εκπομπή.

Για ακόμη μία χρονιά, στο «Πρωινό» βρίσκονται οι έμπειροι δημοσιογράφοι Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη, οι οποίοι θα φωτίζουν τα θέματα της επικαιρότητας, ενώ η Γιώτα Κηπουρού συνεχίζει δυναμικά με αποκλειστικά ρεπορτάζ και πληροφορίες που θα προκαλέσουν συζητήσεις.

Στην ομάδα προστίθεται η Νόρα Καούρη, που με φρέσκια ματιά, χαμόγελο και θετική ενέργεια έρχεται να βάλει τη δική της πινελιά στην πρωινή παρέα.

Σταθερά στην εκπομπή παραμένει ο Γρηγόρης Μπάκας, ο οποίος με αποκλειστικότητες θα συνεχίσει τα ρεπορτάζ εντός και εκτός συνόρων, εξασφαλίζοντας εικόνες και δηλώσεις που γίνονται είδηση.

Και επειδή «Πρωινό» χωρίς μαγειρική δεν γίνεται, στην κουζίνα θα βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, δημιουργώντας ξεχωριστές και απολαυστικές συνταγές.