Φινλανδία-Ελλάδα 3-2: Αποκλείστηκε με ψηλά το κεφάλι η Εθνική από το EuroVolley

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ Ανδρών πάλεψε μέχρι την τελευταία μπάλα, αλλά είδε την πορεία της στο EuroVolley να ολοκληρώνεται.

Η Φινλανδία επικράτησε με 3-2 σετ σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, ένταση και μεγάλες εναλλαγές συναισθημάτων.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με εντυπωσιακή αποφασιστικότητα και κατάφερε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της. Με αποτελεσματικό μπλοκ, καλές επιλογές στην επίθεση και πρωταγωνιστές τους Ράπτη, Μάρκου και Βουλκίδη, προηγήθηκε με 13-6 και, παρά την αντεπίθεση των Φινλανδών, πήρε το πρώτο σετ με 25-22.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ. Η Φινλανδία πίεσε περισσότερο στο σερβίς και κυριάρχησε πάνω στο φιλέ, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην ελληνική υποδοχή. Η διαφορά έφτασε ακόμη και στους δέκα πόντους και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν εύκολα, επικρατώντας 25-16.

Η απάντηση της Εθνικής ήταν άμεση. Βελτιώνοντας την υποδοχή και έχοντας ξανά λύσεις στην επίθεση, η Ελλάδα πήρε προβάδισμα στο τρίτο σετ και άντεξε στην πίεση των αντιπάλων. Με καθοριστικούς πόντους των Πρωτοψάλτη και Μάρκου και εξαιρετικό πρώτο χρόνο του Πιτακούδη, έκανε το 2-1 με 25-22.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το τέλος, με την Ελλάδα να ανατρέπει το 20-18 και να περνά μπροστά με 21-20. Η Φινλανδία, όμως, αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στο φινάλε και με 25-23 έστειλε την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ.

Εκεί, καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει. Η Ελλάδα επέστρεψε από το 7-4, ισοφάρισε σε 10-10 και έμεινε μέχρι τέλους στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Στους τελευταίους πόντους, ωστόσο, η Φινλανδία βρήκε τις λύσεις που χρειάστηκε και πήρε το πέμπτο σετ, ολοκληρώνοντας την πρόκριση.

Η Εθνική αποχαιρέτησε, έτσι, το EuroVolley, έχοντας, όμως, δώσει μεγάλη μάχη.

Τα σετ: 22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 13-15.

Πηγή: metrosport.gr