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ΠΑΟΚ: Γιατί έμειναν εκτός αποστολής οι Τάϊσον και Κόστα

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δύο βασικοί παίκτες του ΠΑΟΚ δεν θα έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν την ομάδα στο σημερινό παιχνίδι, για διαφορετικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, έμειναν οι Τάϊσον και Ντιέγκο Κόστα.

Ο πρώτος είχε συμπτώματα ίωσης ενώ ο Κόστα αισθάνθηκε μία ενόχληση στο γόνατο μετά από την προπόνηση του Σαββάτου. Έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους. Υποβλήθηκε σε μαγνητική, αλλά οι εξετάσεις ήταν καθαρές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε ο ΠΑΟΚ:

«Ο Τάισον είχε συμπτώματα ίωσης χθες, ο Κόστα είχε μια ενόχληση στο γόνατο μετά τη χθεσινή προπόνηση, έκανε μαγνητική που ήταν καθαρή και επιλέχθηκε να προφυλαχθεί. Και οι δύο έμειναν εκτός αποστολής».

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

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