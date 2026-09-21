Συγκινεί η Σοφία Βογιατζάκη: Δεν τόλμησε άνθρωπος να μου μιλήσει, μπήκα στην πρόβα κλαίγοντας, ήμουν σε παραλήρημα

Την Σοφία Βογιατζάκη φιλοξένησαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, το απόγευμα της Δευτέρας, προκειμένου να συνομιλήσουν στο “Στούντιο στις 3” του ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας της και στη δύσκολη δική της διαχείριση σ’ αυτήν, ειδικά τις πρώτες ημέρες.

Ειδικότερα, η Σοφία Βογιατζάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “κάναμε πρόβα για την περσινή παράσταση και ήταν τα 40 της μαμάς μου. Μετά τα 40, πήγα στην πρόβα και δεν τόλμησε άνθρωπος να μου μιλήσει. Μπήκα μέσα κλαίγοντας, ήμουν σε παραλήρημα, έλεγα “δεν θέλω” και “γιατί κάνω θέατρο;”. Η μαμά μου το αγαπούσε τόσο πολύ και γω έκανα θέατρο για την μαμάκα μου”.

“Είχε μείνει ο σκηνοθέτης “παγωτό”. Και όλο αυτό το έκανα βγάζοντας τα ρούχα μου και βάζοντας τα ρούχα της πρόβας. “ΟΚ, ηρέμησε λίγο και έλα να ξεκινήσουμε την πρόβα μας” μου είπε και μετά μου έλεγε πως ήταν σοκαριστικό”, τόνισε.

“Έχουν αλλάξει όλα. Εξακολουθώ και πιστεύω ότι η μαμά τα βλέπει όλα, τα ξέρει όλα, τα παρακολουθεί όλα, είναι πολύ χαρούμενη, χαίρεται πολύ όταν είμαι σε μια δουλειά” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Σοφία Βογιατζάκη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο καθημερινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.