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Ποινική δίωξη για την αιματηρή συμπλοκή στη Βουλιαγμένη

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Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος που – κατά περίπτωση – αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην πλαζ Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα.

 Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι δύο κατηγορούμενοι, 76χρονος και η 21 ετών που ήταν μαζί του, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το πρωί.

Σύμφωνα με την δικογραφία, λίγο πριν τις 10:00, χθες, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ο 76χρονος κατηγορούμενος μαζί με την συγκατηγορούμενη του, είχαν έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Η ένταση κλιμακώθηκε οπότε δράστης και θύμα φαίνεται να ήρθαν στα χέρια. Ο 82χρονος κατά την διάρκεια του επεισοδίου υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

 Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος αρνείται ότι χειροδίκησε σε βάρος του θύματος.

Βουλιαγμένη

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