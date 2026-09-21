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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:45.

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.

Επίσης ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα απο drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Σέρρες Φωτιά

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