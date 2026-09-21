Θεσσαλονίκη: “Τραγική και επικίνδυνη κατάσταση” σε δημοτικό σχολείο – Πεσμένοι σοβάδες, μούχλα και βανδαλισμοί – Δείτε εικόνες

Σε “τραγική και επικίνδυνη κατάσταση” βρίσκεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών, όπου στεγάζονται καθημερινά 225 παιδιά. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σοβάδες έχουν πέσει και φαίνονται τα σίδερα της κατασκευής, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, μούχλα στους τοίχους των τουαλετών, κατεστραμμένοι καθρέφτες και νιπτήρες στα μπάνια, χαλασμένες κλειδαριές και έλλειψη ασφαλειών σε παράθυρα, καμένες λάμπες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου γίνονται βανδαλισμοί.

Όπως αναφέρουν, «με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έως και σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναδείξουμε δημόσια την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Δημοτικό μας Σχολείο. Ένα σχολείο όπου καθημερινά στεγάζονται 225 παιδιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα κινηθήκαμε θεσμικά. Στάλθηκε αναλυτικό email με όλα τα προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα, με το κλείσιμο των σχολείων και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δόθηκαν εγκαίρως τα κλειδιά αμέσως μόλις έκλεισαν τα σχολεία το καλοκαίρι, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Το αποτέλεσμα; Απολύτως τίποτα! Από όλα όσα ζητήσαμε, έγινε μόνο ένα. Ο Δήμος δεν έστειλε κανέναν όλο το καλοκαίρι και το σχολείο αφέθηκε στην τύχη του».

Τονίζουν πως η αίθουσα πληροφορικής του σχολείου δημιουργήθηκε χάρη στις δωρεές γονέων, δημοτών και τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίοι προσέφεραν 13 υπολογιστές, κουρτίνες και επισκεύασαν τα θρανία του σχολείου. «Παρά τη σπουδαία αυτή προσπάθεια και τη συγκινητική προσφορά των συμπολιτών μας, η αίθουσα σήμερα υπολειτουργεί. Ο υπάρχων εξοπλισμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών της κάθε τάξης, ενώ είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη για επιπλέον υπολογιστές, καθώς και για έναν προτζέκτορα με πανί προβολής. Για να αποκτήσουν οι μαθητές μας το σύγχρονο ψηφιακό σχολείο που τους αξίζει, η προσπάθειά μας πρέπει να συνεχιστεί, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα έχουμε και την ουσιαστική στήριξη των αρμόδιων φορέων. Η ασφάλεια, η υγεία και η μάθηση των μαθητών δεν είναι «πολυτέλεια», είναι υποχρέωσή της πολιτείας. Δεν ζητάμε χάρη, απαιτούμε τα αυτονόητα για τα παιδιά μας. Καλούμε τον Δήμο και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του. Τα λόγια και οι υποσχέσεις τελείωσαν. Περιμένουμε άμεσες πράξεις» καταλήγουν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έως και σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναδείξουμε δημόσια την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Δημοτικό μας Σχολείο. Ένα σχολείο όπου καθημερινά στεγάζονται 225 παιδιά.

Όλο το προηγούμενο διάστημα κινηθήκαμε θεσμικά. Στάλθηκε αναλυτικό email με όλα τα προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με το κλείσιμο των σχολείων και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δόθηκαν εγκαίρως τα κλειδιά αμέσως μόλις έκλεισαν τα σχολεία το καλοκαίρι, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.

Το αποτέλεσμα; Απολύτως τίποτα! Από όλα όσα ζητήσαμε, έγινε μόνο ένα. Ο Δήμος δεν έστειλε κανέναν όλο το καλοκαίρι και το σχολείο αφέθηκε στην τύχη του.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε σήμερα μιλούν από μόνες τους και αποτελούν ντροπή για όσους έχουν την ευθύνη:

Σοβάδες που έχουν πέσει και φαίνονται τα σίδερα της κατασκευής (άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών μας).

Μούχλα στους τοίχους των τουαλετών κατεστραμμένοι καθρέφτες και νιπτήρες.

Τοίχοι εσωτερικά και εξωτερικά που έχουν να βαφτούν χρόνια και θυμίζουν εγκατάλειψη όπως και οι τοίχοι περίφραξης εσωτερικά.

Χαλασμένες κλειδαριές, έλλειψη ασφαλειών στα παράθυρα και ανύπαρκτη μόνωση στα κουφώματα.

Καμένες λάμπες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου γίνονται βανδαλισμοί και καμία συντήρηση στα κλιματιστικά.

Η αίθουσα πληροφορικής του σχολείου μας δημιουργήθηκε χάρη στις δωρεές γονέων, δημοτών και τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίοι προσέφεραν 13 πλήρεις υπολογιστές, κουρτίνες και επισκευές στα θρανία. Αντίθετα, η συνεισφορά του δήμου περιορίστηκε δυστυχώς στην παραχώρηση ενός παλιού γραφείου και μιας ντουλάπας.

Παρά τη σπουδαία αυτή προσπάθεια και τη συγκινητική προσφορά των συμπολιτών μας, η αίθουσα σήμερα υπολειτουργεί. Ο υπάρχων εξοπλισμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών της κάθε τάξης, ενώ είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη για επιπλέον υπολογιστές, καθώς και για έναν προτζέκτορα με πανί προβολής. Για να αποκτήσουν οι μαθητές μας το σύγχρονο ψηφιακό σχολείο που τους αξίζει, η προσπάθειά μας πρέπει να συνεχιστεί, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα έχουμε και την ουσιαστική στήριξη των αρμόδιων φορέων.

Η ασφάλεια, η υγεία και η μάθηση των μαθητών δεν είναι «πολυτέλεια», είναι υποχρέωσή σας. Δεν ζητάμε χάρη, απαιτούμε τα αυτονόητα για τα παιδιά μας.

Καλούμε τον Δήμο και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του ΤΩΡΑ. Τα λόγια και οι υποσχέσεις τελείωσαν. Περιμένουμε άμεσες πράξεις.