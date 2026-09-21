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Ακραίες εκδηλώσεις αγάπης προς τον Ακύλα: “Στη Χαλκιδική μία κυρία μου έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια μεγάλη περιοδεία σε πολλές ελληνικές πόλεις πραγματοποίησε ο Akylas τους μήνες που προηγήθηκαν, λαμβάνοντας απλόχερα την αγάπη του κόσμου.

Μάλιστα δεν έλλειψαν και κάποιες ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού, καθώς ο Έλληνας τραγουδιστής που μας εκπροσώπησε στη Eurovision 2026 με το «Ferto», έγινε αγαπητός από μικρούς και μεγάλους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, στην εκπομπή «Happy Day», αποκάλυψε πως του δίνουν δεκάδες γράμματα μετά από κάθε συναυλία και μάλιστα σε ένα από αυτά τον εξέπληξε το περιεχόμενο.

Όπως εξήγησε ο τραγουδιστής: «Ήταν πραγματικά συγκινητικό πώς σε κάθε πόλη είχε τόση αγάπη ο κόσμος για μένα. Δώρα, ζωγραφιές… Μάλιστα, στη Χαλκιδική ήρθε μία κυρία και μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες, ένα γράμμα και κλειδιά σπιτιού. Και είχε ένα γράμμα και μου έλεγε “το σπίτι αυτό βρίσκεται σε αυτή την οδό, είναι αυτό το διαμέρισμα” και λέω “δεν το πιστεύω ότι μου δίνουν κλειδιά σπιτιού εδώ πέρα”. Πραγματικά ακραίο».

Δείτε το βίντεο

Ακύλας

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