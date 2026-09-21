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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε επτά άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Επτά άτομα συνελήφθησαν για ηχορύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 19-09-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (21-09-2026), αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν συνολικά επτά άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπέμποντας μουσική προερχόμενη από μηχανήματα παραγωγής ήχου, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

“Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς”, διαμηνύει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

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