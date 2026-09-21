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Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ηλικιωμένος κυνηγός σκότωσε μητέρα πέντε παιδιών όταν την πέρασε για ελάφι

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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 39χρονη μητέρα πέντε παιδιών στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, όταν ένας κυνηγός την πυροβόλησε, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, την πέρασε για ελάφι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Έλεντεϊλ, όπως μεταδίδει η New York Post. Θύμα είναι η Σάντος Μαρία Τσιλέλ Σότο, κάτοικος Τζορτζτάουν, ενώ για τον θάνατό της συνελήφθη ο 74χρονος Γουόλτερ Μούρχεντ, από το Σάλισμπερι του Μέριλαντ.

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία του Ντέλαγουερ, περίπου στις 19:40 η 39χρονη περπατούσε σε ανοιχτό χωράφι μαζί με έναν άνδρα και δύο παιδιά. Την ίδια ώρα, ο Μούρχεντ κυνηγούσε ελάφια από ένα λεγόμενο «ground blind», μια χαμηλή καμουφλαρισμένη κατασκευή που χρησιμοποιούν οι κυνηγοί για να μη γίνονται αντιληπτοί από τα θηράματα.

Όπως προκύπτει από την προκαταρκτική έρευνα, ο 74χρονος πίστεψε ότι είδε ελάφι και πυροβόλησε με το τουφέκι του. Η σφαίρα, ωστόσο, έπληξε τη Σότο. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Μούρχεντ στο σημείο και, όπως ανακοίνωσαν, διαπίστωσαν ότι ήταν εκείνος που είχε πυροβολήσει. Ο 74χρονος τέθηκε υπό κράτηση και η έρευνα πέρασε στη Μονάδα Ανθρωποκτονιών της Πολιτειακής Αστυνομίας του Ντέλαγουερ. Σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από απερίσκεπτη συμπεριφορά, κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη κακουργήματος, καθώς και τρεις κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο πρώτου βαθμού. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση 43.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Σάντος Μαρία Τσιλέλ Σότο ήταν μητέρα πέντε παιδιών. Μετά τον θάνατό της δημιουργήθηκε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας αλλά και να μεταφερθεί η σορός της στη Γουατεμάλα, απ’ όπου καταγόταν.

Πηγή: protothema.gr

ΗΠΑ

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