Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις μετά από αλισβερίσι ναρκωτικών – Βρέθηκε χασίς κρυμμένο σε παρτέρι στο κέντρο

Τρία άτομα συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από μεταξύ τους αλισβερίσι ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 55χρονο από τη Σενεγάλη, ένα 36χρονο από τη Νότια Αφρική και έναν 22χρονο Έλληνα, τους οποίους και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος προμηθεύθηκε από τους δύο αλλοδαπούς μικροποσότητα κάνναβης, ενώ σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε παρακείμενο παρτέρι στην Πλατεία Δικαστηρίων και κατασχέθηκαν 8 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 17,95 γραμμαρίων και στην κατοχή των διακινητών το συνολικό χρηματικό ποσό των 404,60 ευρώ.