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Γιώργος Λιβάνης: Με την Ανδρομάχη είμαστε οικογένεια, κάποια στιγμή θα τα πούμε σίγουρα όλα

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THESTIVAL TEAM

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Για τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή ρωτήθηκε ο Γιώργος Λιβάνης.

Ο τραγουδιστής, που το φετινό καλοκαίρι συμμετείχε στη θεατρική παράσταση “Του Αγοριού Απέναντι”, είδε το όνομά του να πρωταγωνιστεί σε ρεπορτάζ χωρισμού από την σύζυγο και μητέρα του παιδιού του, Ανδρομάχη.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day και τον δημοσιογράφο, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο Γιώργος Λιβάνης χαρακτήρισε την τραγουδίστρια “οικογένεια”, όταν του επισημάνθηκε πως πήγε να τον δει στην παράσταση και πως γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια του γιου τους παρά τις φήμες περί διαζυγίου.

«Αυτό θα ήθελα να μην το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα τα πούμε σίγουρα όλα. Εννοείται πως θα ερχόταν να με δει στην παράσταση, οικογένεια είμαστε», απαντά ο τραγουδιστής.

Όσον αφορά στη συγκινητική του αφιέρωση προς τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή του θεάτρου Άλσος, ο Γιώργος Λιβάνης σχολίασε:

«Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Είμαι ακόμα μουδιασμένος. Τη Δευτέρα θα είχαμε τη φωτογράφιση για το νέο νυχτερινό μας σχήμα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή προσευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι».

Ανδρομάχη Γιώργος Λιβάνης

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