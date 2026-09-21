Διήμερη αθλητική γιορτή στην Καλαμαριά για μαθητές με Ολυμπιονίκες και διακεκριμένους αθλητές

Ο Δήμος Καλαμαριάς δίνει και φέτος ραντεβού με τη νέα γενιά στο γήπεδο, συμμετέχοντας στην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με μια μεγάλη αθλητική γιορτή που φέρνει τους μαθητές κοντά σε Ολυμπιονίκες και διακεκριμένους αθλητές.

Την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, το Δημοτικό Γήπεδο Αριστοτέλη θα γεμίσει με μαθητές, αθλητικές δραστηριότητες και χαμόγελα, σε μια διήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στη χαρά της άθλησης, της συμμετοχής και της συνεργασίας.

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει την προσπάθεια να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να συναντήσουν από κοντά ανθρώπους που έχουν διακριθεί στον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό.

Ολυμπιονίκες και διακεκριμένοι αθλητές θα μοιραστούν με τους μαθητές τις εμπειρίες τους, μεταφέροντας μηνύματα για την αξία της προσπάθειας, της επιμονής, του σεβασμού και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Η δράση με τίτλο «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Άθληση με Ολυμπιονίκες και Διακεκριμένους Αθλητές» πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ) και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, υπό την αιγίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ).

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν μαθητές της έκτης τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Καλαμαριάς.

Για τον Δήμο Καλαμαριάς, ο σχολικός αθλητισμός είναι μια ευκαιρία τα παιδιά να ανακαλύψουν τη χαρά της κίνησης, να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα και να γνωρίσουν τις αξίες που κάνουν τον αθλητισμό τρόπο ζωής.

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026

Πέμπτη 24 & Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

09:30 – 12:30 (προσέλευση σχολείων 09:00)

Δημοτικό Γήπεδο Αριστοτέλη, Καλαμαριά