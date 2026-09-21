Βόρεια Ελλάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με παράνομα κέρδη από εταιρείες – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (21/9).

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερνε να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιρειών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιρειών εμφανίζονταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

​Αν και οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, επιτρέποντας στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης να θησαυρίζουν.