Καλύτερη εικόνα έχει η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών
Intime
THESTIVAL TEAM
Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026
Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Η θερμή υποδοχή από τη Σίσσυ Χρηστίδου – “Δεν μπορούσα να το φανταστώ…”
- Λάρισα: Ατροφική μυοκαρδιοπάθεια είδε ο ιατροδικαστής στον 15χρονο που κατέρρευσε και πέθανε – Τι συνέβη με το ασθενοφόρο
- Επίθεση Μαρινάκη σε Φαραντούρη για Σδούκου: “Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, ο Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει”