Καλύτερη εικόνα έχει η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών

Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.