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Καλύτερη εικόνα έχει η φωτιά στο Στρυμωνικό Σερρών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σέρρες Φωτιά

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