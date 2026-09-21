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Υπνοθεραπευτής: “Μια φορά συνάντησα τον Μαζωνάκη – Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε”

Intime
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Ολοκλήρωσε την κατάθεση του ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

«Ήρθα να συμβάλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», είπε εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων απάντησε πως μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, δυο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

«Σταματήσετε τον διασυρμό μου» ανέφερε επίσης και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα».

Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας δήλωσε με τη σειρά του ότι η ανάκριση είναι μυστική και επισήμανε: «Ο μάρτυρας βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας, ήρθε αυτοβούλως και συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Πηγή: skai.gr

Γιώργος Μαζωνάκης

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