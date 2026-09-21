Μαρινάκης: H ελληνική οικονομία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών

«Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο πρωθυπουργός όπου θα έχει επαφές με εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των μεγαλύτερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που έχουν συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων και στις υψηλές επιδόσεις στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών. Σημείωσε ότι μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκε διπλή θετική εξέλιξη, με τη Scope Ratings να αναβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας και τη Moody’s να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας αμετάβλητη την αξιολόγηση. Ανέφερε επίσης ότι πρόκειται για την τρίτη θετική αξιολόγηση των προοπτικών της Ελλάδας από διεθνή οίκο μέσα σε περίπου έναν μήνα και συνέδεσε τις εξελίξεις με τη δημοσιονομική επίδοση, την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε παράλληλα στην επιστροφή, ύστερα από 13 χρόνια, του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη διευρύνει την επενδυτική βάση της χώρας, ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων και δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Τόνισε ότι η αξιοπιστία που έχει οικοδομηθεί μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο, ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ, σημειώνοντας ότι προβλέπει μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Τόνισε ότι μετά την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης απαγορεύεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία, υπό την προϋπόθεση τήρησης της ρύθμισης.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος «Medwatch», ενός ψηφιακού εργαλείου εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, που αξιοποιεί δημόσια διαθέσιμες ψηφιακές πηγές για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων. Ανέφερε ότι κατά την πιλοτική εφαρμογή στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, ενώ εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, με 231 να χαρακτηρίζονται «κόκκινες» και 424 «κίτρινες». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα ευρήματα παραμένουν υποψήφια και μη επιβεβαιωμένα έως την ολοκλήρωση του ανθρώπινου ελέγχου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο υπό προετοιμασία ψηφιακό εργαλείο για τους πολίτες, μέσω του οποίου θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια γιατρού, να υποβάλλουν αξιολόγηση ή ηλεκτρονική καταγγελία, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά την απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση.