Ξέσπασε η Αθηνά Οικονομάκου για τα τοξικά σχόλια στο Tik Tok: “Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε;”

Την έντονη ενόχλησή της για την αρνητικότητα που συναντά στα σχόλια του TikTok εξέφρασε δημόσια η Αθηνά Οικονομάκου, θέτοντας ένα ερώτημα στους χρήστες της πλατφόρμας.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με αρκετά ελληνικά και διεθνή brands. Ωστόσο, όπως έχει παραδεχθεί, δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα συχνά το TikTok.

Όπως εξήγησε, επιλέγει να ανεβάζει περιεχόμενο όταν βρίσκει κάποιο βίντεο αρκετά διασκεδαστικό και θεωρεί πως ταιριάζει στο ύφος της πλατφόρμας.

Αυτή τη φορά, όμως, θέλησε να σχολιάσει κάτι που φαίνεται πως της έχει κάνει εντύπωση. Μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε, αναφέρθηκε στην τοξικότητα που, όπως υποστηρίζει, υπάρχει στα σχόλια πολλών αναρτήσεων.

«Έχω μια ερώτηση να σας κάνω εδώ στο TikTok, γιατί εγώ δεν το πολυχρησιμοποιώ. Όταν θεωρώ ότι κάποιο βιντεάκι είναι λίγο fun και ταιριάζει στην πλατφόρμα, το ανεβάζω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για την εικόνα που έχει σχηματίσει διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από διαφορετικά βίντεο και προφίλ.

«Ωστόσο, γιατί τόση τοξικότητα εδώ μέσα, ρε παιδιά; Τι σας συμβαίνει; Ό,τι προφίλ και να έχω δει, ό,τι βίντεο και να έχω δει, το 80% από κάτω είναι… ό,τι να ’ναι τα σχόλια. Μπούρδες. Καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και όλα με αρνητικό πρόσημο. Γιατί;».

Η ίδια δεν έμεινε εκεί, καθώς απευθύνθηκε και σε εκείνους που επιλέγουν να αφήνουν αρνητικά σχόλια, υποστηρίζοντας πως τελικά αυτή η συμπεριφορά μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε εκείνους που την εκφράζουν.

«Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Δεν βαριέστε; Νομίζετε ότι κάνετε κακό στους άλλους; Στον εαυτό σας κάνετε κακό. Εμένα και να το γράψεις, δεν θα με πειράξει. Εγώ τη ζωή μου θα τη συνεχίσω. Εσύ που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τι έχεις στο μυαλό σου;», κατέληξε η Αθηνά Οικονομάκου.