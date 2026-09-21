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Φωτιά στην Αργολίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα στην περιοχή Σαμαράκι

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/9/2026) το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι στην Αργολίδα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αργολίδα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

Αργολίδα Φωτιά

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