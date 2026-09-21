Λάρισα: Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τον θάνατο του 15χρονου που κατέρρευσε στο σπίτι του – Το ασθενοφόρο έφτασε σε 56 λεπτά

Ανακοίνωση για τον θάνατο του 15χρονου που κατέρρευσε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στην Καρίτσα Λάρισας καθώς και για την ώρα που έφτασε το ασθενοφόρο με τους διασώστες στο σημείο του συμβάντος εξέδωσε η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας

Στην ανακοίνωση της η Υγειονομική Περιφέρεια απαντώντας σε δημοσιεύματα «15χρονος έχασε τη ζωή του περιμένοντας ασθενοφόρο στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς..», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο.

Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων – Καρίτσας 47 λεπτά) τα ασθενοφόρα των Κεντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με το larissanet όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 9.30 μ.μ. όταν οι οικείοι του 15χρονου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο.

Στη συνέχεια και σε δεύτερη επικοινωνία σχεδόν αμέσως έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Παράλληλα από το κέντρο του ΕΚΑΒ είχε ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για την εξεύρεση ασθενοφόρου κοντά στην Καρίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ούτε στην Αγιά ούτε και στους Γόννους υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να μεταφέρει το παιδί.

Τελικά έφυγε μονάδα από τη Λάρισα που δυστυχώς έφτασε σε 56 περίπου λεπτά στην Καρίτσα.

Ο γιατρός και οι διασώστες όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό του.