Κρουπάλα: Ξεκάθαρη εντολή να κυβερνήσει τη Γερμανία η AfD – Ελπίζω να παραιτηθεί ο Μερτς

Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του ο Τίνο Κρουπάλα για το αποτέλεσμα της AfD στις εκλογές για το κρατιδιακό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον συν-ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει» και ότι αυτό θα αποτελούσε ανακούφιση για τη χώρα.

Ο συναρχηγός της AfD, Τίνο Κρουπάλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το αποτέλεσμα της κάλπης στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι «εντυπωσιακό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD «ξεκάθαρα την εντολή να κυβερνήσει».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να παραιτηθεί ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τις απώλειες που υπέστη το κόμμα του (σ.σ. CDU) στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία.

Μία τέτοια εξέλιξη, είπε, θα αποτελούσε «ανακούφιση για τη Γερμανία».