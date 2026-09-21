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Κεντρική Μακεδονία: “Μπλόκα” της Τροχαίας για κράνος – 46 παραβάσεις σε 1.108 ελέγχους μέσα σε μία εβδομάδα

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στους νομούς Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους». Στόχος των αρχών είναι η καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου , διενεργήθηκαν συνολικά 1.108 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 46 παραβάσεις.

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Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία έχει αυστηροποιήσει τις κυρώσεις, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής:

  • Οδηγός δικύκλου: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στην περίπτωση που ο οδηγός δεν μεριμνά ώστε να φορά κράνος ο συνεπιβάτης του.
  • Επιβάτης δικύκλου: Πρόστιμο 350 ευρώ.
  • Οδηγός Ε.Π.Η.Ο. (π.χ. ηλεκτρικά πατίνια): Πρόστιμο 30 ευρώ.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές, σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η εισπρακτική πολιτική ή η απλή βεβαίωση προστίμων, αλλά η εμπέδωση της υποχρεωτικής χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέσου προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τους εντατικούς ελέγχους, παράλληλα εξαλείφονται παράλληλες δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Κεντρική Μακεδονία

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