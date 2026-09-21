Ο Αυλωνίτης μαζεύει τα περί συνεργασιών με ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση – “Νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη”

Σε διευκρινιστική δήλωση για τα περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την Πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.



Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας (πρώην ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Κασσελάκη), που μόλις προ ολίγων 24ώρων έδωσε τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, σε δηλώσεις του στον 9,84 έθεσε με το… καλημέρα θέμα συνεργασιών με άλλα κόμματα. «Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης η οποία να καταφέρει να κυβερνήσει σε αυτόν τον τόπο» δήλωσε, για να προσθέσει συγκεκριμενοποιώντας τους συμμάχους: «Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της».

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν (άλλωστε κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με τον βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολο Πάνα αλλά και με την Βάσια Αναστασίου), ο κ. Αυλωνίτης έσπευσε να διευκρινίσει πως «μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας», έκανε λόγο για «εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ» και «καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα» του ΠΑΣΟΚ για να καταλήξει: «Καλώ όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα».

Η ανάρτηση Αυλωνίτη

«Παρακολουθώντας τις ερμηνείες που δίνονται σε σημερινή μου δήλωση συμπληρώνω και διευκρινίζω τα εξής:

Στη δήλωση μου εξηγώ πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σαφώς και το πολιτικό διακύβευμα, για το οποίο ένωσα και εγώ τις δυνάμεις μου, είναι ο αγώνας για να καταστεί το ΠΑΣΟΚ πλειοψηφικό κοινωνικά, ώστε να έχει την ισχύ να ασκήσει την φιλολαϊκή πολιτική του και να κάνουμε πράξη όσα ο δημοκρατικός κόσμος απαιτεί. Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.

Προς τούτο λοιπόν, επιπλέον δήλωσα ότι τόσο η εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ όσο και το καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα, δίνουν ήδη ανοδική πορεία στο ΠΑΣΟΚ, βάσει και των δημοσκοπικών ευρημάτων.

Συνεπώς καλώ όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα».