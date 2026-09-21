Εκλογές στη Ρωσία: Ρεκόρ εδρών για το κόμμα του Πούτιν

Το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» του Πούτιν, κέρδισε ένα ρεκόρ εδρών στο εθνικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα σχεδόν πλήρη επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, ενώ το αντιπολεμικό κόμμα «Γιαμπλόκο» φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει μια ελάχιστη παρουσία σε ένα περιφερειακό κοινοβούλιο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε παρουσιάσει τις τριήμερες εκλογές για τη Δούμα – τις πρώτες από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πλήρη πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 – ως δοκιμασία της υποστήριξης προς τον πόλεμο. Ταυτόχρονα διεξήχθησαν εκλογές για ορισμένα περιφερειακά κοινοβούλια και κυβερνήτες.

Σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα, το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές, δεν ανέχεται την πραγματική διαφωνία και στο πλαίσιο του οποίου αποκλείστηκαν πολλοί υποψήφιοι του «Γιαμπλόκο», δεν αναμένονταν πολλές εκπλήξεις.

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι ήταν σημαντικό για τις αρχές να φανεί ότι η ίδια η διαδικασία διεξήχθη σχετικά ομαλά. Αξιωματούχοι, από τον Πούτιν και κάτω, είχαν παρουσιάσει την ψηφοφορία ως τρόπο να δείξουν στους εχθρούς ότι η Ρωσία είναι ενωμένη.

Με την καταμέτρηση άνω του 95% των ψήφων, η Έλλα Παμφίλοβα, πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δήλωσε ότι το «Ενωμένη Ρωσία» συγκέντρωσε 57,83%, σημειώνοντας άνοδο από το 49,8% που είχε κερδίσει στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές, το 2021.

Η «Ενωμένη Ρωσία» αναμένεται να καταλάβει 355 έδρες, ή σχεδόν το 80% της Δούμας (450 έδρες), αριθμός που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα σε μεμονωμένες εκλογικές περιφέρειες. Αυτό θα διατηρήσει τη συνταγματική της πλειοψηφία – επιτρέποντάς της να ψηφίζει νόμους και να προτείνει τροποποιήσεις στο Σύνταγμα χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων. Θα αποτελέσει επίσης ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 343 εδρών που είχε σημειώσει το 2016.

Τέσσερα άλλα κόμματα κατάφεραν να εισέλθουν στο κοινοβούλιο: οι Κομμουνιστές με 13,81%, το ακροεθνικιστικό LDPR με 8,98% και το κόμμα «Νέοι Άνθρωποι» με 7,96%.Το κόμμα «Δίκαιη Ρωσία» ξεπέρασε ελάχιστα το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο.

Όλα αυτά τα κόμματα έχουν ψηφίσει με τον ίδιο τρόπο όπως η «Ενωμένη Ρωσία» σε σημαντικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια.

Στην Τσετσενία, ο Ραμζάν Καντίροφ, στενός σύμμαχος του Πούτιν, επανεκλέχθηκε για πέμπτη θητεία ως ηγέτης με επίσημο ποσοστό σχεδόν 100%.

Η Παμφίλοβα δήλωσε ότι η συμμετοχή των 111 εκατομμυρίων ρωσών ψηφοφόρων – την οποία εκτίμησε στο 59,3% – αποτέλεσε ρεκόρ για τέτοιου είδους εκλογές, οι οποίες συνεχίστηκαν παρά τη σφοδρή επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μόσχα την Κυριακή, την τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας. Χαρακτήρισε επίσης την ψηφοφορία «αδιάφθορη», παρά τις καταγγελίες ακτιβιστών της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στην εξορία για εκτεταμένη νοθεία.

Το «Γιαμπλόκο», το μοναδικό καταχωρημένο αντιπολεμικό κόμμα στη Ρωσία, δεν κατάφερε να κερδίσει καμία έδρα σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, στο Νόβγκοροντ, περίπου 480 χλμ βορειοδυτικά της Μόσχας, με σχεδόν το 97% των ψήφων καταμετρημένο, φαίνεται να έχει ξεπεράσει το όριο του 5% κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ώστε να εισέλθει στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

«Περισσότεροι από 12.000 κάτοικοι του Νόβγκοροντ υποστήριξαν το “Γιαμπλόκο”», ανέφερε σε δήλωσή του το κόμμα, το οποίο υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Η ειρήνη, η ελευθερία και μια ζωή χωρίς φόβο είναι αξίες που έχουν αγγίξει τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την εκλογική διαδικασία κάνοντας λόγο για προπέτασμα δημοκρατίας και προτείνει κυρώσεις σε βάρος όσων βοήθησαν να στηθούν για πρώτη φορά κάλπες και στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Μόσχα.

Πηγή: ertnews.gr