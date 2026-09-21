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ΕΣΗΕΑ: Χαιρετίζει την ανάκληση του κλεισίματος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle

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THESTIVAL TEAM

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Την απόφαση της Deutsche Welle (DW) να ανακαλέσει την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της, χαιρετίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Όπως αναφέρει, από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε σθεναρά στην αρχική, άδικη και μονομερή απόφαση και οργάνωσε καμπάνια ενημέρωσης, με στόχο να μεταπείσει τη διοίκηση της DW.

Σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ, το ελληνόφωνο τμήμα ήταν το μοναδικό που θα καταργούνταν από τα συνολικά 32 γλωσσικά προγράμματα.

Μετά την ευτυχή κατάληξη του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι συστρατεύθηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Ειδικότερα, ευχαριστεί τις δημοσιογραφικές ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τους δημάρχους και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν την προσπάθεια.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΕΣΗΕΑ στις «192 σημαντικές προσωπικότητες του δημόσιου βίου» που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμά της.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «μάλιστα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

Η ΕΣΗΕΑ, με την ανακοίνωσή της, χαιρετίζει την ανάκληση της απόφασης κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle και ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της εξέλιξης.

ΕΣΗΕΑ

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