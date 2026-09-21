Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στα Κοτσύλια Βοιωτίας
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια, πλησίον λίμνης Υλίκης στη Βοιωτία.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, στην επιχείρηση υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια ,πλησίον λίμνης Υλίκης στη #Βοιωτία. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026
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