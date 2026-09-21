Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στα Κοτσύλια Βοιωτίας

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσύλια, πλησίον λίμνης Υλίκης στη Βοιωτία.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, στην επιχείρηση υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.