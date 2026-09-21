Απρόοπτο για την πτήση του Σταύρου Παπασταύρου προς Νέα Υόρκη: Θα προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον λόγω τεχνικού προβλήματος
Intime
THESTIVAL TEAM
Αλλαγή προορισμού για την πτήση της United Airlines με την οποία ταξιδεύει προς τις ΗΠΑ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Ενώ το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη, οι επιβάτες ενημερώθηκαν εν πτήσει ότι, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που επηρεάζει το αεροδρόμιο του Newark, δεν ήταν δυνατή η προσγείωση εκεί.
Έτσι, το αεροσκάφος της United άλλαξε πορεία και θα προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον, αντί για τη Νέα Υόρκη.
Εκτός από τον κ. Παπασταύρου στο αεροσκάφος επιβαίνει και η σύμβουλος του πρωθυπουργού επί εξωτερικών θεμάτων κα Αριστοτελία Πελώνη, η οποία θα συνοδεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
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