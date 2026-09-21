Χαλκιδική: Ο Ταξιάρχης αναδεικνύει τον κόσμο των μανιταριών μέσα από τη 43η Μανιταρογιορτή

Μια ξεχωριστή γιορτή γεύσης, φύσης και παράδοσης έζησαν όσοι επισκέφθηκαν τον Ταξιάρχη το Σαββατοκύριακο, συμμετέχοντας στην 43η Μανιταρογιορτή, που διοργάνωσαν οι σύλλογοι του χωριού, υπό την αιγίδα του Δήμου Πολυγύρου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και με την υποστήριξη της ΛΕΦΕΔ.

Η γιορτή ξεκίνησε την Παρασκευή με το Mushroom Party στο Ανοιχτό Θέατρο Ταξιάρχη. Το Σάββατο, μετά το σεμινάριο για τα μανιτάρια από τον Νίκο Αθανασιάδη – Forest Garden, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη παρασκεύασε μανιταρόπιτα, η οποία μεταφέρθηκε με πατινάδα των χορευτικών συλλόγων και τη συνοδεία μουσικών οργάνων στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο του χωριού.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μανιταρόπιτες, μανιταρόσουπα, ριζότο μανιταριών, τραχανά με μανιτάρια, μαύρο χοίρο με μανιτάρια και κατσαμάκι, που ετοίμασαν εθελοντές. Η βραδιά συνεχίστηκε στην πλατεία με παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιάρχη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυγύρου και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυστύλου Καβάλας και ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό γλέντι και την ορχήστρα του Αστέριου Τράκα.

«Η Μανιταρογιορτή είναι μια παράδοση που αξίζει να κρατήσουμε ζωντανή. Θέλω να συγχαρώ τους νέους και τις νέες του Ταξιάρχη, τους συλλόγους και όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν με μεράκι για τη φετινή διοργάνωση. Ο Δήμος Πολυγύρου θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον τόπο,την παράδοση και τη φυσική ομορφιά του Χολομώντα», δήλωσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.