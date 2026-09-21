Θεσσαλονίκη: Ναυτικός απείλησε συνάδελφό του με μαχαίρι μέσα σε πλοίο – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Επεισόδιο με πρωταγωνιστή ένα μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες χθες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Ειδικότερα, η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε από ναυτικό πράκτορα ότι ένας 47χρονος αλλοδαπός ναύτης, υπήκοος Φιλιππίνων, ο οποίος εργάζεται σε φορτηγό πλοίο σημαίας Ολλανδίας, απείλησε με χρήση μαχαιριού έναν άλλον ναυτικό του ίδιου πλοίου.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, τα οποία ανέβηκαν στο πλοίο και ακινητοποίησαν τον 47χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη Λιμενική Αρχή, όπου υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.