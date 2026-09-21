HELLENiQ ENERGY: Ο VARDAX αναβαθμίζει τη Θεσσαλονίκη ως ενεργειακό κόμβο

Η επανεκκίνηση του αγωγού, οι νέες επενδύσεις και οι πρωτοβουλίες που αφήνουν ανεξίτηλη κοινωνική σφραγίδα

Η επαναλειτουργία του αγωγού VARDAX, που αποτελεί μία κρίσιμη διασυνοριακή ενεργειακή υποδομή για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βρέθηκε, φέτος, στο προσκήνιο της παρουσίας της HELLENiQ ENERGY στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο αγωγός έχει μήκος 213 χλμ. και μεταφέρει, πλέον, πετρέλαιο κίνησης, ενώ, αρχικά, είχε σχεδιαστεί για τη μεταφορά αργού πετρελαίου. Παρέμεινε ανενεργός για 13 χρόνια και η επαναλειτουργία του στις αρχές του 2026 δημιούργησε μία σταθερή διαδρομή μεταφοράς καυσίμων προς τα Βαλκάνια με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές.

Ο αγωγός Vardax

Στο περίπτερο της HELLENiQ ENERGY στη ΔΕΘ, οι επισκέπτες μπορούσαν να ενεργοποιήσουν την προσομοιωμένη ροή του αγωγού, ενώ ειδικά σχεδιασμένο οπτικοακουστικό υλικό παρουσίαζε τη διαδρομή από τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης έως την OKTA στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τον τρόπο λειτουργίας του και τον ρόλο του στον εφοδιασμό των αγορών της περιοχής.

Η εντυπωσιακή κατασκευή της προσομοίωσης του αγωγού Vardax στο περίπτερο της HELLENiQ ENERGY στην 90η ΔΕΘ

Για την επανεκκίνηση του VARDAX υλοποιήθηκε επένδυση ύψους €30 εκατ., που περιλάμβανε τεχνικούς ελέγχους σε όλο το δίκτυο, εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εντοπισμού διαρροών. Η λειτουργία του αγωγού παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Ελέγχου, μέσω δικτύου οπτικών ινών.

Η σημασία του έργου ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Όπως έχει αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ο VARDAX μπορεί να καλύψει περίπου το 80% των αναγκών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ η OKTA εξυπηρετεί και τις αγορές του Κοσόβου και της Σερβίας.

O κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, «γυρίζει» τη βάνα του αγωγού Vardax στην 90η ΔΕΘ

Την ίδια ώρα, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης συνεχίζονται οι επενδύσεις που διευρύνουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της ενέργειας. Μεταξύ αυτών, είναι το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες του Ομίλου, ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh, ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πέρα, όμως, από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί σειρά πρωτοβουλιών με άμεσο αποτύπωμα στην περιοχή.

Σταθερή είναι η συνδρομή προς φορείς που καλύπτουν βασικές ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Από το 2012, ο Όμιλος υποστηρίζει κοινωνικά παντοπωλεία και επισιτιστικές υπηρεσίες στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, ενώ μέσω του προγράμματος «Κύμα Ζεστασιάς» προσφέρει πετρέλαιο θέρμανσης σε δημόσια σχολεία όμορων δήμων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, προχώρησε το 2026 σε δωρεά εξοπλισμού προς τις Φοιτητικές Εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες στεγάζουν περίπου 1.500 φοιτητές. Παράλληλα, μέσω του «Empowering Youth» επιβραβεύει εδώ και 18 χρόνια αριστούχους αποφοίτους λυκείου. Μόνο στη δυτική πλευρά της πόλης και τον Δήμο Κοζάνης έχουν βραβευθεί περισσότεροι από 3.000 νέοι.

Ξεχωρίζουν, επίσης, οι πρωτοβουλίες σε δημόσιους χώρους. Στη Νέα Μαγνησία του Δήμου Δέλτα δημιουργήθηκε ο «Κήπος της Πεταλούδας», ένα ανθοκήπιο 800 τετραγωνικών μέτρων με φυτά που ευνοούν την παρουσία πεταλούδων. Στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, το «Πάρκο των Αισθήσεων» πρόσθεσε έναν νέο χώρο πρασίνου και αναψυχής, με περίπου 100 εργαζομένους και μέλη των οικογενειών τους να συμμετέχουν εθελοντικά στη διαμόρφωσή του. Στον ίδιο δήμο λειτουργεί προσβάσιμη παιδική χαρά στο πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος», σχεδιασμένη για παιδιά με αναπηρία.

Μέσα από πρωτοβουλίες, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την προστασία του περιβάλλοντος

Η κοινωνική διάσταση αποτυπώνεται ακόμη στις δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών. Οι χώροι του Κέντρου Γυναικών «Ίριδα» ανακαινίστηκαν, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, νομικής υποστήριξης, προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Το 2026, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, υλοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης εθελοντριών των κοινωνικών δομών της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.

Στον αθλητισμό, περίπου 3.500 παιδιά και ενήλικοι αθλητές υποστηρίζονται κάθε χρόνο μόνο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, 900 παιδιά συμμετείχαν το 2026 σε βιωματικά εργαστήρια για τη βιοποικιλότητα, τους υδάτινους πόρους και τη θαλάσσια ζωή. Η κινητοποίηση των εργαζομένων συμπληρώνει αυτή την εικόνα, από τις αναπλάσεις πάρκων έως τη συνδρομή σε επισιτιστικές δομές.

Η φετινή ΔΕΘ συγκεντρώνει σε μία εικόνα τις δύο όψεις της σχέσης ανάμεσα στην HELLENiQ ENERGY και τη Θεσσαλονίκη. Ο VARDAX συνδέει την πόλη με τις ενεργειακές ροές των Βαλκανίων, ενώ οι πρωτοβουλίες σε σχολεία, φοιτητικές εστίες, δημόσιους χώρους και δομές φροντίδας αφήνουν απτό ίχνος στην καθημερινότητα των πολιτών.