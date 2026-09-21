Βάσω Λασκαράκη για την 7η σεζόν στο “Σόι”: Μας ήρθε λίγο ξαφνικό στην πρώτη ανάγνωση

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της 7ης σεζόν για το “Σόι Σου”, η Βάσω Λασκαράκη έκανε ποδαρικό στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Το πρωί της Δευτέρας (21/9) η ηθοποιός κάθισε στον καναπέ του Happy Day ανοίγοντας τα χαρτιά της για την οικογενειακή κωμωδία του Alpha που ξεκινάει και πάλι απόψε με διπλό επεισόδιο στις 20:00.

«Τα δύο πρώτα σενάρια τα περιμέναμε και εμείς μέχρι τελευταία στιγμή. Είχαμε γυρίσει κάποια πριν τελειώσουμε για καλοκαίρι και περιμέναμε τα δύο πρώτα να δούμε κι εμείς και μας ήρθε λίγο ξαφνικό στην πρώτη ανάγνωση», δήλωσε η Βάσω Λασκαράκη και τόνισε:

«Θα δείτε πολλά. Είναι και μεγάλα τα σημερινά επεισόδια. Χορταστικά. Δεν μπορώ να πω αν θα γίνει γάμος, πάντως μέχρι και έξω από την εκκλησία γίνεται μεγάλο τζέρτζελο».

«Την έχω την ίδια χαρά, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και κάτσαμε δύο μήνες φέτος το καλοκαίρι αντί για έναν που ήταν να κάτσουμε. Λέγαμε “πω, πω πώς πέρασε ο καιρός;” και με το που μπήκαμε μέσα στο γύρισμα ήταν σαν τίποτα. Ενσωματωνόμαστε εμείς κατευθείαν. Δεν καταλαβαίνουμε κάτι.

Κάναμε αγώνα για να ξαναγυρίσουμε και να είμαστε όλοι μαζί. Το θέλαμε πολύ και επειδή μας ρωτάνε τώρα τελευταία αν το περιμέναμε, λέγαμε ότι το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί και να το καταφέρουμε», παραδέχεται στη συνέχεια η ηθοποιός της επιτυχημένης οικογενειακής κωμωδίας του Alpha.



«Το highlight του φετινού καλοκαιριού ήταν ότι η βαλίτσα δεν άδειασε ποτέ, ήταν πάντα δίπλα στην πόρτα», μοιράζεται η Βάσω Λασκαράκη.

«Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι δεν ξεκουραστήκαμε. Κουραστήκαμε ευχάριστα, γιατί γυρνοβολούσαμε όλη την ώρα. Εγώ τελείωσα γυρίσματα 10 Ιουλίου. 12 έφτασα στο Ηράκλειο και από εκεί ήταν τα βαλιτσάκια όλα στημένα. Πάμε στη Μήλο, πάμε στη Νάξο, πάμε εδώ, πάμε εκεί.

Μας έτυχε και μια δουλειά. Είχαμε να πάμε και στο Λονδίνο που πηγαίνουμε ούτως ή άλλως, κάνουμε τη συνεργασία με τον Λευτέρη, οπότε έτυχαν διάφορες μετακινήσεις. Ως επί το πλείστον είμαστε στο Ηράκλειο και ο Λευτέρης δεν μπορεί να φεύγει πάνω από τέσσερις ημέρες. Οπότε κάθε φορά στις τέσσερις ημέρες πρέπει να επιστρέψουμε στο Ηράκλειο σίγουρα για μια βδομάδα.

Φέτος η αλήθεια είναι ότι τα είδε κι εκείνος λίγο δύσκολα γιατί ήταν πολλές οι μετακινήσεις. Δηλαδή ήταν περίπου δώδεκα μετακινήσεις από τις 10 Ιουλίου μέχρι και την 1η Σεπτέμβρη που εγώ επέστρεψα με την Εύα στην Αθήνα, είχαμε δώδεκα μετακινήσεις πάνω κάτω.

Ξέρεις, εγώ λέω θέλω μία βδομάδα μόνο με το μαγιό μου μπροστά στη θάλασσα να βγαίνω, να βουτάω, να διαβάζω τα βιβλία μου. Βέβαια, ήταν ωραία, γιατί και τα παιδιά πέρασαν ωραία και εμείς περάσαμε ωραία και είδαμε και πράγματα που δεν είχαμε δει. Δηλαδή ας πούμε εγώ στη Σητεία τώρα που βλέπω και τη φωτογραφία δεν είχα πάει», παραδέχεται η Βάσω Λασκαράκη.

«Θέλω να είναι μια πιο ήρεμη χρονιά. Δεν έχω και το θέατρο φέτος, οπότε θα είναι μόνο τα γυρίσματα. Φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε και το γιο του άντρα μου στην Αθήνα, γιατί πέρασε στο Καποδιστριακό και έχουμε πει να είμαστε τα Σαββατοκύριακα πιο χαλαρά.

Μπορούμε να κάνουμε καμιά εξόρμηση, να μπορούμε να ταξιδεύουμε και στην Κρήτη όταν χρειάζεται. Οπότε αποφάσισα εγώ φέτος να μην κάνω το θέατρο γιατί ήδη τα καθημερινά γυρίσματα όπως έκανα και παλιότερα με δυσκολεύουν μαζί με το θέατρο. Εγώ προσωπικά φτάνω στα όριά μου όταν δεν μπορώ να έχω έστω και λίγο χρόνο για μένα και για την οικογένεια», καταλήγει η Βάσω Λασκαράκη.