MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: Η ενδυνάμωση των γυναικών σημαίνει ασφάλεια, οικονομική ανεξαρτησία, ίσες ευκαιρίες και πραγματική δυνατότητα επιλογής

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη Φθινοπωρινή Ακαδημία του EPP Women (EPP Women Autumn Academy), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συμμετείχε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Η Υφυπουργός έλαβε μέρος στο πάνελ με θέμα «Thriving Europe: Harnessing the Power of Women & Greek Perspective», όπου παρουσίασε την ελληνική εμπειρία και τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στην τοποθέτησή της, η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο στηρίζει τις οικογένειες και συμβάλλει στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και στο «Σήμα Ισότητας» και το «Σήμα Διαφορετικότητας», πρωτοβουλίες που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολιτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και στην προστασία των γυναικών μέσω του ολοκληρωμένου Δικτύου Δομών, της Γραμμής SOS 15900, των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης σχετικά με το λεγόμενο « ναρκωτικό του βιασμού».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε:

«Η ενδυνάμωση των γυναικών σημαίνει ασφάλεια, οικονομική ανεξαρτησία, ίσες ευκαιρίες και πραγματική δυνατότητα επιλογής. Όταν οι γυναίκες μπορούν να αξιοποιούν ελεύθερα τις δυνατότητές τους, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία και γίνεται ισχυρότερη η Ευρώπη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τη Μόσχα με τον βαλλιστικό πύραυλο Pelican – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Σταμάτης Γονίδης: “Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε” – Η ατάκα που έγινε viral στα social media και προκάλεσε αντιδράσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Δημήτρης Γιώτης: Ένιωθα σαν κυνηγημένος, νόμιζα ότι έμπαινα σαν κλέφτης στο σπίτι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σπανούλης: Είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά – Η δίψα του κόσμου του Άρη πρέπει να γίνει κίνητρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αμαλιάδα: Εμπρηστική επίθεση σε είσοδο πολυκατοικίας – Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη