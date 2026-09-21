Έλενα Ράπτη: Η ενδυνάμωση των γυναικών σημαίνει ασφάλεια, οικονομική ανεξαρτησία, ίσες ευκαιρίες και πραγματική δυνατότητα επιλογής

Στη Φθινοπωρινή Ακαδημία του EPP Women (EPP Women Autumn Academy), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συμμετείχε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Η Υφυπουργός έλαβε μέρος στο πάνελ με θέμα «Thriving Europe: Harnessing the Power of Women & Greek Perspective», όπου παρουσίασε την ελληνική εμπειρία και τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στην τοποθέτησή της, η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο στηρίζει τις οικογένειες και συμβάλλει στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και στο «Σήμα Ισότητας» και το «Σήμα Διαφορετικότητας», πρωτοβουλίες που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολιτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και στην προστασία των γυναικών μέσω του ολοκληρωμένου Δικτύου Δομών, της Γραμμής SOS 15900, των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης σχετικά με το λεγόμενο « ναρκωτικό του βιασμού».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε:

«Η ενδυνάμωση των γυναικών σημαίνει ασφάλεια, οικονομική ανεξαρτησία, ίσες ευκαιρίες και πραγματική δυνατότητα επιλογής. Όταν οι γυναίκες μπορούν να αξιοποιούν ελεύθερα τις δυνατότητές τους, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία και γίνεται ισχυρότερη η Ευρώπη».